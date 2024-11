Deux escales, huit jours de navigation, c’est le programme qui attend chaque équipe prête à embarquer. Dans chaque ville de départ, l’équipage va assister à un colloque thématique et chaque traversée sera consacrée à un thème spécifique. L’ensemble des colloques seront centrés sur les préoccupations majeures du territoire méditerranéen, tels que l’environnement, les migrations, le dialogue interreligieux, ou encore l’économie. Se former pour construire et proposer à travers le dialogue des actions pour la paix sur les terres de la Méditerranée, tel est le but de cette odyssée. "L’objectif pour ces jeunes est de favoriser entre eux la fraternité, inspirée de Fratelli tutti", explique Alexis Leproux. À la fin du colloque, l’équipage larguera les amarres pour sept jours de navigation jusqu’à la seconde escale dans la ville d’un autre pays méditerranéen. Pour assister cette fois-ci à un festival. "L’objectif est de rester dans un esprit de rencontre. Des rencontres et des visites culturelles, notamment de monuments, sont prévues", a précisé le vicaire épiscopal. Entre les deux escales, un temps d’approfondissement et de relecture de ce qu’ils auront appris durant le colloque sera proposé", ajoute le père Alexis.