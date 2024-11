Un cocktail dom Guéranger !

Rien n’a été laissé au hasard dans les choix des ingrédients. La bénédictine s’est imposée d’emblée, qui a cette belle devise, résumée par les initiales latines D.O.M. de l’étiquette et qui fut celle de l’abbaye de Fécamp (Seine-Maritime) : "À Dieu, le meilleur, le plus grand". "Une liqueur de plantes au goût mielleux, qui se marie bien avec le cognac", explique Élie. Voilà le deuxième ingrédient. Puisque chaque breuvage doit respecter "un équilibre entre alcool, sucre et acidité", l’apprenti barman ajoute du sirop de vanille pour le sucre et du jus de citron pour l’acidité. "Homme de caractère", l’abbé refondateur méritait un cocktail "plus atypique". Ajoutez du gingembre et de la cannelle, le goût sera un peu trop prononcé. Adoucissez un peu avec du jus d’ananas : le liturge est devenu boisson. Pour la décoration, un détail pour vous, une idée d’Agnès, la sœur d’Élie, une rondelle de citron jaune. Dressée sur le bord du verre comme l’auréole qui ornera la tête du futur saint Prosper Guéranger. Si Dieu veut.