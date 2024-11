Pau : le chef d’établissement de l’Immaculée Conception rétabli provisoirement

Il retient aussi la condition d'urgence au vu du "risque de licenciement à brève échéance" du mis en cause et de l'impact de la sanction sur sa situation personnelle. Les avocats de Christian Espeso, Mes Thierry Sagardoytho et Vincent Ligney, avaient dénoncé un "dossier vide, trafiqué et orienté", estimant que leur client était "sacrifié sur l'autel expiatoire des attaques récurrentes contre l'enseignement privé". La rectrice de l'Académie de Bordeaux a pris acte, jeudi, de la décision du tribunal administratif. "Il s'agit d'un référé et le fond n'est pas jugé (...) Nous poursuivrons le suivi et l'accompagnement de l'établissement vers la mise en conformité avec les exigences contractuelles", a-t-elle déclaré.