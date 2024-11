Que faut-il retenir des réussites d’Elon Musk ?

Qu’on le veuille ou non, Elon Musk, avec sa démesure et les nombreuses polémiques qui l’accompagnent, est une figure mondiale de l’entrepreneuriat et de la technologie. Sa mise à l’honneur par Donald Trump le met au premier plan des médias. Ses réussites professionnelles sont impressionnantes : elles ont fait de lui l’homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 210,3 milliards de dollars en juin 2024. Deux exemples : les voitures Tesla sont une référence en matière de véhicules électriques, la société a augmenté son chiffre d’affaires de 8% en un an, pour atteindre 25,18 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. En 2025, Tesla devrait encore augmenter ses ventes de plus de 20% grâce à des modèles plus abordables. Avec SpaceX, Elon Musk a révolutionné l’industrie spatiale en construisant des fusées réutilisables et donc bien plus rentables qu’avant, ce qui lui a permis de réaliser 61 missions orbitales en 2023, un record !