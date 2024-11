La Vierge des Désemparés console les sinistrés de Valence

Un mois après les intempéries qui ont touché la communauté espagnole de Valence les 28 et 29 octobre dernier, la Vierge Marie vient consoler les populations chez qui la plaie reste encore ouverte. La "Virgen de los Desamparados", Vierge des Désemparés, sainte patronne de la ville de Valence, pérégrine ces jeudi 28 et vendredi 29 novembre dans les communes les plus touchées par les intempéries. À commencer par Paiporta, où la Vierge se rend dans plusieurs paroisses, avant de rejoindre les communes de Picana et de Torrente. Un moment exceptionnel, dû aux circonstances de l’événement qui a touché les Valenciens quand on sait que la sainte patronne de Valence ne sort d'habitude qu’au moment de la célébration de sa fête en mai.