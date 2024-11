L'artiste de 24 ans revient avec ce titre quelques mois seulement après les succès remarqués de son premier album, Jesus Changed My Life, où figuraient, entre autres, les très inspirés In Jesus Name (God of Possible), Hold On et God Is In This Story. Véritable phénomène musical, Katy Nichole est apparue sur la scène musicale en 2022 seulement. Un an plus tard la Gospel Music Association l'a élu Artiste de l'année et elle s'offrait même une nomination au Billboard Chartbreaker, confirmant ainsi son statut de talent prometteur.