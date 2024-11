Mais la médaille a d’autres mérites : le pécheur ou l’incroyant endurci qui la laisse placer à son chevet reçoit in extremis des grâces de conversion inespérées lui permettant de faire une « bonne mort », telle cette jeune ouvrière qui affirme en pleurs à la religieuse en réclamant un prêtre que « la Dame de la médaille lui a parlé de Jésus et du Ciel toute la nuit » ; ailleurs, ce sont des grâces de protection, des accidents évités ou sans conséquences quand tout laissait présager le pire. Les filles de la Charité ne tardent pas à recevoir un courrier de ministre relatant les prodiges obtenus par cette médaille « pas comme les autres » et proprement « miraculeuse ». Sa réputation devient telle qu’en quelques mois, l’Europe, puis le monde entier, jusqu’aux missions d’extrême Orient reçoivent la médaille de la rue du Bac et en expérimentent la puissance. Des dizaines de millions d’exemplaires, plus d’un milliard bientôt en sont distribués en un an, tout cela sans les moyens actuels de diffusion, les récits de ses bienfaits remplissent les annales des filles de la charité. Et cela ne cessera plus, quand tant d’autres dévotions respectables, apparues à la même époque, après une courte célébrité, sombrent dans l’oubli.