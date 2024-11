The Chosen, saison 5, une teaser frissonnant !

Mais si le teaser présente tous ces éléments narratifs et bien d’autres encore, il y en a un qu’il met en avant tout particulièrement : La Cène. Le dernier repas que Jésus partage avec ses disciples est le début et la fin du teaser. Dans une atmosphère calme, sobre et assez sombre, Jésus est sur le point de donner ses derniers enseignements aux douze apôtres. Et si certains doutaient encore de l’importance de cette scène dans la saison, la fin du teaser lève toute ambiguïté : il n’est pas question de “The Chosen -Saison 5” mais de “The Chosen - Last Supper (Dernier Repas)”. La Cène sera le point d’orgue de toute la saison.