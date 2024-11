Quand on pense aux vocations, on pense surtout au sacerdoce, à la vie religieuse consacrée et au mariage. Mais elle peut parfois prendre une tournure inattendue. Mgr Earl Fernandes, évêque de Columbus (Ohio), a promulgué le 16 octobre un décret instituant l'Ordo Viduarum, ou ordre des Veuves, comme communauté de droit diocésain. Cet ordre est ouvert aux veuves depuis de plus de 60 ans qui ont été mariées religieusement qui vivent dans le diocèse. Six veuves sont actuellement en discernement dans le diocèse pour rejoindre cet ordre séculier. Les veuves appartenant à l'ordre déclarent librement leur intention de rester définitivement veuves. Elles prononcent un vœu de chasteté et se consacrent à la prière et au service de l'Église. Par un rite liturgique de bénédiction, elles se consacrent à une forme de vie dans laquelle elles sont appelées à vivre plus profondément leur consécration baptismale et leur confirmation, comme elles ont vécu leur mariage.