Revendications paysannes et responsabilité du consommateur

C’est reparti, les agriculteurs vont nous empêcher de circuler, une "manif" de plus ! Leurs revendications sont connues : pas d’importation et un certain protectionnisme, la possibilité de cultiver selon les impératifs de production et non en fonction des normes drastiques imposées par l’Europe et surimposées par la France, l’allègement administratif et la limite des contrôles, car bientôt il y aura plus de fonctionnaires en chambre pour imposer des normes et contrôler que d’agriculteurs portant des bottes.