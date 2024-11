L’édifiante histoire d’amour de Delphine et Elzéar

Les années passent, et le couple, dont le mariage n’est toujours pas consommé, s’installe à Puimichel, loin des rumeurs d’Ansouis, où ils administrent leurs terres et gouvernent leurs sujets en se souciant de leur moralité et en prenant soin des plus pauvres. À la mort de son père, Elzéar doit se rendre à la Cour de Naples auprès de Robert Ier. Il est nommé grand Justicier du Royaume. Quelques années plus tard, Delphine le rejoint en Italie. Les années n’ont pas écorné leur vœu, et Elzéar l’a même totalement fait sien. "Au début, Delphine a l’ascendant, c’est elle la première qui le mène sur ce chemin singulier, mais progressivement, Elzéar prend l’initiative", fait remarquer Paul de Sinety. "Il y a une stimulation de l’un à l’autre, mue par un amour commun, pour progresser sur le chemin de la sainteté. Parce qu’il aime Delphine, Elzéar va au-delà des souhaits de son épouse, dans la chasteté conjugale, dans le service des pauvres, dans le soin apporté aux lépreux… C’est un cheminement commun, Elzéar s’appuie sur Delphine et inversement."