Le pape François à Ajaccio, ou la revanche de Pie VII

Mais cette dernière, contrairement à l'Empire, est encore là. Contrairement au pape François, qui va devenir le premier pape à mettre le pied sur l'île de Beauté, Napoléon n'est jamais revenu triomphalement à Ajaccio. Il s'y est rendu pour la dernière fois lors d'une brève escale en 1799, avant le début de la campagne d'Égypte, puis semble s'en être totalement désintéressé. Et quand l'Empereur déchu a finalement été exilé à Elbe puis à Sainte-Hélène, et que tout membre du clan Bonaparte est devenu persona non grata en Europe, c'est le pape Pie VII qui a accepté d'accueillir, de loger et d'entretenir les membres de la famille honnie à Rome, notamment la mère de de Napoléon, Letizia, et son frère Joseph. Une anecdote qui montre que l'Église catholique, vieille de près de 2.000 ans, n'oublie certes pas, mais peut pardonner. De ce point de vue, la visite du pape François à Ajaccio peut être décrite comme une revanche miséricordieuse.