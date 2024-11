Une nouvelle fois, François préfère se rendre aux périphéries. Il sera le premier Pape de l’histoire à se rendre en Corse. Il sera accueilli par un de ses proches, Mgr Bustillo, l’évêque d’Ajaccio qu’il a créé cardinal en 2023. En se déplaçant en Corse, François poursuit également son “pèlerinage” en Méditerranée. Après Lampedusa, Lesbos ou encore à Marseille, ce voyage en Corse permettra à François de redire comment cette mer sous haute tension doit être un espace d'échanges, de dialogue et de rencontres entre les pays qui la bordent. Il sera aussi en Corse, et donc en France, pour évoquer sa dernière encyclique consacrée au Sacré-Cœur et aux dévotions populaires. Or, avec ses pénitents et autres confréries, la tradition des dévotions populaires est très vivace sur l’île de Beauté. Il y aura là matière à encourager tous les hommes de bonne volonté à y prêter attention et y voir une authentique voie d’accès au Très-Haut.