COP 29 : les conseilleurs ne sont pas les payeurs

En cause, l'aide financière apportée par les pays riches pour aider ceux en développement à effectuer leur transition écologique et énergétique. Cela concerne 23 pays développés et l'Union européenne, considérés comme responsables historiques du changement climatique qui vont accorder, suite à l'accord conclu à Bakou, 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Cette somme devra être apportée par des fonds publics complétés par des investissements privés et des sources alternatives, à savoir des taxes mondiales, comme par exemple sur les transports aériens et maritimes, souvent évoqués mais jamais mis en place à ce jour. C'est tout de même un effort important si l'on se souvient que la COP 15 de Copenhague avait arrêté l’attribution de 100 milliards de dollars par entre 2020 et 2025. Le mécontentement des pays pauvres vient du fait qu'il espéraient deux fois plus.