L’histoire de ces hommes partis défendre les États pontificaux et affublés de l’uniforme et du nom des zouaves n’est pas très actuelle. Elle pourrait même paraître décalée. Elle a pourtant été ressuscitée par les éditions Plein Vent, qui publient une bande-dessinée dont le scénario est de Jean-François Vivier et les illustrations d’Emmanuel Cerisier. À sa lecture, comment ne pas admirer le courage de jeunes gens partis pour une aventure incertaine et parfois fatale ? Surtout, ces pages rappellent que la liberté de l’Église n’est jamais définitive. Si Pie IX voulait garder un pouvoir temporel, c’était bien pour sauvegarder cette liberté, acquise grâce aux Accords du Latran de 1929 et à la création de l’État de la Cité du Vatican, le plus petit du monde. Mais le plus grand par le message qu’il veut annoncer au monde. Et qui ne souffre ni violence ni compromission avec les pouvoirs politiques.