Le chapitre est à l’origine la communauté de prêtres chargés d’assurer l’Office divin dans une cathédrale ou dans des églises particulières. Il élisait également l’évêque du diocèse avant que le choix ne soit validé par le Saint-Siège et obtenaient des prébendes, bénéfices ecclésiastiques. Aujourd’hui, le chapitre est composé de membres titulaires qui ont pour charge de soutenir l’évêque par leur mission et leur prière. Les honoraires n’exercent plus leur charge diocésaine, et les membres d’honneur ont ce titre en reconnaissance pour leur ministère.