Iconem, cette pépite de la tech qui sauve le patrimoine chrétien dans le monde entier

À près de 40 mètres de haut, dans les combles de la basilique Saint-Pierre de Rome, le visiteur pourra bientôt plonger dans une exposition fascinante retraçant l’histoire et le sens de la basilique construite sur la tombe de l’apôtre Pierre. Ce voyage prodigieux, à l’ombre de la coupole dessinée par Michel-Ange, a été rendu possible grâce au travail d’une petite entreprise française alliée au géant américain Microsoft. Fondée en 2013, Iconem est spécialisée dans la numérisation 3D de sites d’exception. De la cité de Palmyre en Syrie aux pyramides d’Égypte en passant par un temple d’Angkor au Cambodge, la start-up française a fait voler ses drones en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique pour garder en mémoire un patrimoine remarquable et le faire partager. "On a beaucoup travaillé dans les zones de conflits, donc en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Libye, là où le patrimoine est menacé", confie à Aleteia Yves Ubelmann, président et fondateur d’Iconem.