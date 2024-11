Le pape François a expliqué que le "monde" de Ponce Pilate est celui "où les forts triomphent des faibles, les riches des pauvres, les violents des doux". "Un monde que, malheureusement, nous connaissons bien", a-t-il déploré. Ce monde n’est pas celui que met en avant Jésus, même si l’amour divin guérit et rachète la création "ruinée par le mal", a affirmé le pontife. C’est d’un "monde nouveau" et "éternel", le Royaume des Cieux, que le Christ est roi, a-t-il souligné. Et il y règne en apportant la paix et la justice parce qu’il a donné sa vie pour le salut de tous.