Bref, si l’on devait infléchir un peu des catégories développées par le philosophe Henri Bergson dans Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932), le catholicisme contemporain a définitivement basculé du côté de "l’appel du héros" et a répudié plus que largement le "moi social" et les "habitudes." Le premier repose sur une personne exemplaire qui entraîne à sa suite pour faire des grandes choses, faisant de la recherche et de l’implication personnelles le moteur fondamental de l’observation des normes éthiques et de l’engagement religieux. Les seconds font des normes collectives explicites ou implicites à respecter sous peine de sanction, la cause première de l’observation des règles morales, de la croyance et de la pratique religieuse. Vatican Ⅱ et sa réception, préparés par les dynamiques réformistes internes à l’Église des années 1930-1950, furent un moment fondamental de l’option pour le premier, au nom d’une meilleure compréhension de la Révélation, qu’il s’agisse de la volonté de Dieu ou de la fonction et de l’identité de l’Église.