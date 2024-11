L’incroyable résilience de Matej Lednik, paraplégique après un accident de moto

La vie peut basculer en un instant. Cela a été le cas de Matej Mednik qui, à l’âge de 22 ans, a été victime d’un grave accident de moto qui lui a laissé des séquelles à vie. Pourtant, malgré cette tragédie, le jeune slovène n’a pas perdu foi en la vie. Au contraire, il est devenu un exemple de persévérance, de force et d’espérance. Un jour, alors qu’il roule sur sa moto, Matej est victime d'un terrible accident qui le plonge dans un coma de quatorze jours, et le laisse dans un état critique : plusieurs côtes fracturées, et des lésions à la colonne vertébrale et aux poumons mettent sa vie en danger. Lors de son réveil, il découvre brutalement la terrible réalité : il est désormais paraplégique.