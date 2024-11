Pour les cérémonies de la réouverture, en décembre prochain, Jean-Pierre Cartier sera effectivement dans Notre-Dame comme… cérémoniaire, toujours au service de la liturgie donc. Une fonction qu’il occupe bénévolement depuis le milieu des années 1980 et le rectorat du père Perrier, parti plus tard à l’évêché de Tarbes et Lourdes. Marty, Lustiger, Vingt-Trois, Aupetit, Ulrich : les archevêques passent, lui demeure. Chacun a "accepté" son aide, devenue indispensable. L’expérience, "quelque chose qu’il faut avoir car la liturgie s’apprend en la vivant" dit-il, fait beaucoup. Quelques livres aussi. Le goût de la "proximité avec l’autel et de l’organisation". Avant chaque célébration, il prépare des fiches et les grands clercs, répète les mouvements. Pendant, Jean-Pierre Cartier a le "souci de l’efficacité, qui empêche d’être abîmé en prière", mais permet aux célébrants de l’être et de ne pas se préoccuper des choses matérielles. Pour lui, prier se fait dans l’action et en dehors de la liturgie.