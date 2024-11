Qu’est ce qu’on appelle une “Nuit de feu”

Dans la nuit du 23 novembre 1654, Blaise Pascal a une révélation intérieure : " 'Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob', Non des philosophes et des savants. Certitude, Certitude. Sentiment. Joie. Paix. Dieu de Jésus-Christ" écrit-il sur un papier cousu plus tard dans la doublure de son pourpoint. Le Mémorial, ainsi parle-t-on de ce texte, plus long, dit aussi : "Depuis environ dix heures et demie du soir jusqu’à environ minuit et demi. Feu". Ce dernier mot donnera son nom, pour la postérité, à l’événement qui retourne l’âme du philosophe, la "nuit de feu".