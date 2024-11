La formidable tradition d’accueil d’Ourscamp doit continuer

Ce chantier s’inscrit dans la mission d’hospitalité perpétuée par les frères depuis plus de 70 ans. “Ourscamp est un lieu de refuge où il est facile de faire halte quelques jours pour se ressourcer”, témoigne le père Éric, supérieur de la communauté. “L’abbaye est proche de Paris, mais elle offre un dépaysement majeur que recherchent les citadins et bien d’autres personnes en quête d’un peu de calme et de sens.” S’il est possible de s’arrêter pour profiter simplement du grand air et des offices, les serviteurs de Jésus et Marie reçoivent aussi fréquemment des groupes de tous âges pour des retraites spirituelles organisées et thématiques. Célibataires, familles, jeunes mariés, fiancés, amateurs de chant et de liturgie, étudiants en révisions, jeunes pros, discernement pour le mariage… La diversité des formats proposés attire chaque mois un peu plus de visiteurs, de tous âges et de tous horizons.