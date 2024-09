Un nouvel oratoire pour l’abbaye d’Ourscamp

La congrégation des serviteurs de Jésus et Marie a inauguré son nouvel oratoire à l'abbaye d'Ourscamp, dans l'Oise, ce samedi 14 septembre. Devant 150 personnes, cette nouvelle pièce lumineuse, entièrement consacrée à la prière, a été bénie. Sur le mur du fond, des icônes entièrement réalisées à la main attirent immédiatement le regard par leurs couleurs vives et leur taille. Entamées il y a un an par le peintre Gilles Weissmann, les cinq icônes représentent le Christ en gloire au centre, entouré de la sainte Vierge et de saint Jean Baptiste. Aux extrêmes figurent saint Joseph et saint Jean. Toutes mesurent 1,70 mètre de hauteur et trônent au-dessus du tabernacle, derrière l’autel. Une étape de plus a donc été franchie dans la restauration de l'aile est de l'abbaye, lancée en octobre 2022. Joyau du XIIe siècle, Ourscamp est l’une des plus anciennes abbayes cisterciennes de France. Les Serviteurs de Jésus et de Marie qui l'habitent s'attèlent à son entretien depuis plus de 70 ans. Ils mènent depuis octobre 2022 un projet de restauration ambitieux, celui de l’aile de Lorraine, datant du XVIIe siècle et endommagée par des bombardements lors de la Première Guerre mondiale, la laissant inoccupée.