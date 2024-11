Gabrielle et Guillaume, parents d’Emmanuel : “Sa vie a été courte mais belle et pleine !”

Gabrielle et Guillaume habitent en région parisienne. Ils sont parents de cinq enfants dont un petit dernier, Emmanuel, au Ciel. Il est né le 20 mars 2021 et n’a vécu que quatre jours, "entre la saint Joseph et l’Annonciation", aime à souligner Gabrielle, avec d’autant plus d’émotion qu’elle a confié son bébé à Joseph et à Marie pendant toute sa grossesse. Le diagnostic a été posé dès la première échographie, en septembre 2020. "En quelques secondes, le visage de la sage-femme s’est décomposé. Elle a tout de suite évoqué une anencéphalie", confie Gabrielle. L'anencéphalie est un défaut de fermeture du tube neural. Une malformation qui se caractérise par l'absence de voûte crânienne. Ce jour-là, Gabrielle et Guillaume apprennent que leur bébé ne vivra au mieux que quelques minutes à la naissance. "Cela a été un choc énorme, le chaos. Même si, pendant la préparation au mariage, le handicap est évoqué, on n’y est jamais vraiment préparé, et encore moins à perdre son enfant à la naissance", témoigne Guillaume. "Dans ces moments-là, on a l’impression que le cerveau s’est débranché pour supporter l’irruption émotionnelle que provoque un tel diagnostic", livre pour sa part Gabrielle.