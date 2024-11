Les chapelles de montagne souffrent plus que partout ailleurs. Elles sont à la merci des avalanches, des pluies torrentielles, du vent ou d’un glissement de terrain. Aujourd’hui, la chapelle Notre-Dame du Mont-Thabor à Névache (Hautes-Alpes), la plus haute de France, à 3.178 m d’altitude, menace de s’effondrer à cause du réchauffement climatique. Si la géographie les malmène, l’Histoire ne les a pas épargnées non plus. Refuge de maquisards sur le plateau des Glières, la chapelle Notre-Dame des Neiges a été bombardée par les Allemands en 1944. Puis reconstruite.