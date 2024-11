Gaietà Clausellas est quant à lui né à Sabadell en 1863 et ordonné prêtre en 1888. Il exerce son ministère dans plusieurs paroisses et, à partir de 1916, il devient aumônier dans une maison de retraite, tenue par des religieuses à Sabadell, et qui accueille des personnes âgées sans domicile fixe. Il s'y distingue par son humilité créative, son service dévoué, sa discrétion et son courage auprès des plus nécessiteux, ce qui lui vaut le surnom de "père des pauvres". "Sans faire de bruit, avec respect, en mettant en pratique ce qu'il a reçu de Dieu, l'amour, le pardon, le service, la fraternité, il a su répondre aux préoccupations et aux défis de chaque moment", écrit de lui l'évêque de son diocèse, Mgr Salvador Cristau. Alors que le climat de la guerre civile draine un fort anticléricalisme, on lui propose de fuir l'Espagne pour se mettre à l'abri, mais il refuse, préférant rester pour s'occuper des personnes âgées et des malades. "J'ai promis à mon prédécesseur et fondateur de ne jamais abandonner les vieillards de l'asile, et si cela signifie que je dois verser mon sang, je l'accepte pleinement et j'offre ma vie à Dieu", écrit-il alors. Le 14 août 1936, on vient l'arrêter pour le fusiller. Le prêtre de 73 ans sort de la maison serein, en priant le Te Deum. Le lendemain, tôt le matin, il est assassiné d'une balle dans le dos sur la route de Matadepera, dans un fossé près de la chapelle de Sant Julià d'Altura.