Alexandre Caillé n'en revient toujours pas. "On ne s'y attendait pas, c'est certain. Cela a été une sacrée surprise", sourit le directeur général de SOS Calvaires. La surprise en question ? Fabriquer tout le mobilier liturgique nécessaire pour la venue du pape François en Corse (qui n'a pas encore été confirmée officiellement, ndlr). Attendu le 15 décembre sur l'île de Beauté dans le cadre d'un colloque sur la piété populaire, François doit célébrer la messe dominicale à Ajaccio. Mis dans la confidence début octobre par l'abbé Frédéric Constant, vicaire général du diocèse d'Ajaccio, SOS Calvaire s'est d'abord vu confier dans un premier temps le soin de réaliser une grande croix. "Et puis finalement, on nous a demandé si on pouvait s'occuper de tout le mobilier. Bien sûr, nous avons dit oui, même si les délais étaient très serrés !", confie Alexandre Caillé. Pas le droit à l'erreur. Tout doit être livré dans les temps et respecter des normes bien précises.