[VIDÉO] Le lumineux message d’espérance du père Henry Dollié

"Regardez ces prêtres comme ils sont heureux ! Et combien de familles aussi qui donnent, qui partagent sont heureuses ! Et des fois dans des maisons toutes simples et où les portes sont grandes ouvertes et où tout le monde se sent à l'aise. On a un style de vie qui doit être différent du monde. Et c'est très beau, le jour où j'ai appris ma maladie, Dieu m'a dit : “Recherche les réalités d’en haut et non celle de la terre. Va plus loin.” Et c'est une grâce de comprendre qu’on est de passage. Il ne faut pas s'inquiéter quoi. La mort n’est pas un drame. Les obsèques du père Henry Dollié seront célébrées samedi 23 novembre aux Pavillion-sous-Bois.