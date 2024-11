Sept versets bibliques pour prier avec un nouveau-né

Devenir parent est une aventure à la fois merveilleuse et pleine de défis. En tant que nouvelle maman ou nouveau papa, vous ressentez naturellement le désir de protéger et de chérir votre petit bout de chou qui semble si fragile et vulnérable. Pour louer Dieu pour ce magnifique don qu'il vous fait, rien de mieux que de se tourner vers la Bible. Des versets vous invitent à vous émerveiller du miracle de la vie, à faire confiance au Seigneur pour l’avenir de votre enfant, à vous rappeler de Son amour pour lui et à rechercher Sa bénédiction. Découvrez sept merveilleuses citations bibliques.