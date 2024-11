En 2024, les santonniers agrandissent leur collection avec des personnages édifiants

Chaque année, les santonniers agrandissent leur collection et façonnent des personnages qui illustrent un métier, une vocation, une personnalité... Et le millésime 2024 est particulièrement bien loti en saints et en moines !

Cette année, les nouveaux santons ne cachent pas leur foi. Cassegrain, atelier familial situé dans la région lyonnaise, met cette année les saints à l’honneur, notamment le très prochain saint Carlo Acutis qui sera canonisé lors du Jubilé des adolescents fin avril 2025, tout comme Fouque avec sa dernière-née sainte Cécile, patronne des musiciens. Le Moulin à huile sort un sacristain, "vocation" rarement représentée parmi les santons, et Escoffier un moine cistercien. Des figures spirituelles qui côtoient les traditionnels santons représentant des métiers plus ou moins connus. Ce nouveau cru de santons nous fait notamment découvrir les professions de rabassier et de saunier !

Aux côtés des personnages indispensables de la Nativité, ces nouveaux personnages semblent n'avoir aucun rapport avec les évangiles. Blasphème ? Anachronisme ? Non. Le pape François prend chaleureusement leur défense dans sa lettre apostolique Admirabile signum, consacrée à la signification de la crèche, et rend hommage à l’imagination des santonniers : "Cette imagination entend exprimer que, dans ce monde nouveau inauguré par Jésus, il y a de la place pour tout ce qui est humain et pour toute créature. Du berger au forgeron, du boulanger au musicien, de la femme qui porte une cruche d’eau aux enfants qui jouent... : tout cela représente la sainteté au quotidien, la joie d’accomplir les choses de la vie courante d'une manière extraordinaire, lorsque Jésus partage sa vie divine avec nous."