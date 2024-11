Près de 2.500 crimes antichrétiens répertoriés en Europe

2.444 actes de haine contre les chrétiens ont eu lieu en Europe en 2023, selon un rapport de l'Observatoire sur l’intolérance et les discriminations envers les chrétiens en Europe (OIDAC) rendu public le 15 novembre. Basé à Vienne et créé en 2010 par le Conseil des conférences épiscopales d’Europe, l'OIDAC a identifié ces actes antichrétiens dans 35 pays d'Europe et répertorié plus de 230 attaques contre des personnes chrétiennes, incluant aussi bien les menaces verbales que la violence physique. Pour établir ces données, l'OIDAC s'est appuyé entre autres sur les chiffres du Bureau des droits de l'homme de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Ce dernier a recensé 1.230 crimes de haine commis contre des chrétiens en 2023, contre 1.029 en 2022.