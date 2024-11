J-16 : Claire, Louis, Vianney… heureux d’être à la première messe célébrée à Notre-Dame

"On va la découvrir magnifique et on sera tous émerveillé de ce qu’on va voir !" Le père Vianney de Cibeins de la paroisse de La Trinité (IXe) ne cache pas sa joie et son impatience de participer à la réouverture de Notre-Dame de Paris le 7 décembre. "Je vais y retourner deux jours de suite car le lendemain il y a une messe en présence des prêtres et des diacres de Paris, présidée par Mgr Laurent Ulrich", jubile-t-il, très reconnaissant au conseil paroissial de lui accorder cette chance car sa paroisse compte six prêtres. "Le conseil a été attentif au fait que je n’ai pas été ordonné à Notre-Dame de Paris", précise-t-il. En effet, si le père Vianney de Cibeins a connu la cathédrale en qualité de fidèle ou de séminariste, il ne l’a jamais côtoyée en tant que prêtre. Entré au séminaire en 2018, il a été ordonné en 2024 à Saint-Sulpice. Tandis que tous les autres prêtres pourront se souvenir de leur ordination en y retournant à Notre-Dame, pour lui ce jour sera le jour où il va redécouvrir la mère de tous les prêtres. Une "manière de se réapproprier la cathédrale qui est aussi celle des prêtres", déclare-t-il. Très heureux, il espère aussi qu'avec à Notre-Dame "les gens vont davantage tourner leurs regards vers Dieu et la beauté non seulement de ces pierres qui ont une histoire mais aussi de l’Église".