Vendée : une première messe depuis six ans pour cette église paroissiale

Les grâces de cette restauration sont bien visibles pour la petite communauté locale. "Quelques jours avant la réouverture, j'ai croisé une équipe de femmes affairées à dépoussiérer la sacristie et à cirer le parquet de la nef, révèle Anne. J’ai vu la fierté dans les yeux de ces paroissiennes, si heureuses de retrouver leur église." Une quinzaine de bénévoles ont permis de faire resplendir l’intérieur de l’édifice, plus beau aujourd’hui que jamais : nettoyage et nouvel éclairage pour le grand lustre, réfection des boiseries et nettoyage des peintures du chemin de croix, réfection des supports de statue, dépoussiérage général, etc. La belle histoire de l’Hermenault le montre : il est toujours possible de faire revivre nos églises !