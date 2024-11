Que dit de nous-mêmes la colère des agriculteurs ?

Comme toujours, les élites eurocratiques autocentrées manifestent dans cette affaire une candeur péremptoire. Ces élites urbaines se croient modernes. Elles sont puériles. Elles se disent universalistes. Elles sont étriquées. Cynique en apparence, naïf en réalité, leur angélisme a fait faillite. Car ce sont exactement les mêmes élites bruxelloises qui, dans les années 2000, ont désarmé notre économie face au réalisme des États-Unis et de la Chine, légèreté dont nous payons le prix tous les jours. Ce sont les mêmes qui ont liquidé nos fondamentaux culturels. Et ce sont les mêmes qui dénoncent le populisme qu’elles ont suscité. Le peuple, dont nos agriculteurs ruinés sont désormais l’avant-garde, le ressent de plus en plus clairement. S’il y a aujourd’hui en Europe un divorce entre le peuple et les élites, on le doit beaucoup aux trente dernières années de politique agricole.