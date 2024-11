Pédophilie et mariage des prêtres, encore !

Passe pour l’ignorance de ce qu’est la pédophilie, donc : le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux n’a pas vocation à être le livre de chevet de tout baptisé. En revanche, on est en droit de s’étonner que des catholiques mariés ignorent totalement le sens et les conditions de validité du sacrement qu’ils ont reçu. Peut-on espérer plus de lucidité chez les femmes ? Si on leur demande d’épouser un homme pour lui éviter — supposément — de passer à l’acte avec des enfants, il est probable qu’elles flaireront l’arnaque. On peut être certain, en tout cas, de la non-validité du sacrement, le marié ne jouissant pas de la maturité et de la liberté nécessaires pour contracter mariage. Qu’en serait-il de sa capacité à considérer comme une personne à part entière celle à qui on donne d’emblée le rôle d’une poupée gonflable ? Les experts en solutions simplistes ne semblent pas non plus songer au sort des enfants que ce couple bancal s’engagera à accueillir. Si par extraordinaire elle existe, une femme qui voudrait épouser un prêtre à tendance pédophile ferait donc bien de s’interroger auparavant sur les piliers du mariage catholique. De son côté, une femme dont le mari prône le mariage des prêtres comme remède à la pédophilie peut nourrir quelques inquiétudes sur la vision que ce mari a d’elle.