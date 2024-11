Le départ de l’abbé Matthieu Jasseron, est-ce un événement, un épiphénomène ou un symptôme ? À voir la presse et les bruissements des réseaux sociaux, les analyses et les règlements de compte à distance, c’est quelque chose. Mais ce qui se passe dans les journaux et sur les réseaux sociaux, est-ce un reflet de ce qui compte vraiment, ou de ce dont les journalistes et les commentateurs multipliés dans le grand café du commerce numérique pensent que c’est important ou que cela mérite un commentaire ? Est-ce ce dont il faut parler, ou ce dont on peut parler, ou ce qui fait parler ? À vrai dire, c’est au moins un prétexte pour pratiquer encore une forme d’historicisation, tant la mise en série de faits comparables permet d’apprécier ce qui change et ce qui perdure, et ainsi d’approcher un peu mieux la réalité. À cet égard, la récurrente médiatisation de renoncement par des prêtres à leur ministère manifeste des logiques structurelles du catholicisme et de la société.