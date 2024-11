La formation qui réconcilie enfin la gestion, l’économie et l’éthique !

Apolline reconnaît qu’en première année, ces cours semblaient assez éloignés de ses préoccupations du moment, "mais au fil de mes stages et de mes expériences professionnelles, plusieurs éléments enseignés lors de ces cours me sont revenus me permettant de prendre du recul sur certaines missions ou d’ajuster mon comportement au sein d’une équipe", explique la jeune femme. "Quand on a 19 ou 20 ans, c’est vrai, ces cours ne sont pas ceux qui motivent le plus, rejoint Frank. Mais aujourd’hui, alors que je suis en poste, je mesure combien ils sont précieux, surtout dans le monde de la finance. Le côté éthique peut se perdre rapidement et disposer de cette base permet de ne pas oublier ce qui est important." Et le jeune homme de conclure. "Le milieu de la banque d’affaires est stressant, il y a beaucoup d’argent en jeu et parfois vous voyez vos seniors crouler sous la pression et vider leur stress sur vous. Il faut alors être capable de se résonner, garder son sang-froid et ne pas à son tour s’en prendre à quelqu’un d’autre. L’éthique c’est ça. C’est savoir distinguer l’essentiel de l'accessoire."