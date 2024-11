Dix calendriers de l’Avent pour cheminer vers Noël

Les quatre semaines de l’Avent sont un temps privilégié pour préparer son cœur à la venue de Jésus. Un temps qui peut parfois paraître long, surtout pour les plus jeunes. Les calendriers de l’Avent sont un excellent outil pour éprouver cette attente de la naissance du Christ. À remplir ou à écouter, à méditer en buvant un thé ou à colorier, éditeurs et créatrices ont fait preuve de talent pour accompagner petits et grands jusqu’à Noël !