Au Pakistan, la nouvelle menace du blasphème digital

Au Pakistan, les chrétiens représentent moins de 2% de la population totale, majoritairement musulmane. Considérés comme des citoyens de seconde zone, constamment discriminés dans leur quotidien, ils subissent des persécutions dont la violence s’intensifie chaque jour un peu plus. Parmi elles, la loi anti-blasphème, adoptée en 1986 et récemment renforcée, constitue l’un des outils les plus utilisés contre la minorité chrétienne. Son usage abusif menace les chrétiens d’emprisonnement et de condamnations à mort sans aucune justification ni preuve. "La situation n’a fait qu’empirer au fur et à mesure des années", ont dénoncé avec force Mgr Samson Shukardin, évêque du diocèse d'Hyderabad et président de la Commission catholique nationale Justice et Paix, et Naeem Yousaf Gill, son directeur exécutif, de passage à Paris ce 20 novembre dans le cadre de la “Nuit des Témoins” organisée par l’Aide à l’Église en détresse. "Il y a un discours de haine et une discrimination qui s’enracinent dans tous les aspects de la vie", a-t-il poursuivi en soulignant la profonde injustice générée par cette législation. Entretien.

Aleteia : Comment la loi anti-blasphème est-elle devenue un outil majeur de persécution des chrétiens au Pakistan ?

Mgr Samson Shukardin : Depuis les années 1980, nous recensons sans cesse de plus en plus d’accusations infondées. Il faut préciser qu’elles ne concernent pas uniquement les chrétiens, les musulmans aussi peuvent être visés. Mais les chrétiens sont une cible facile, parce qu’ils sont une minorité silencieuse et qu’il s’agit d’une République islamique.

Naeem Yousaf Gill : Il est important de préciser que le phénomène de persécution pour “blasphème” a une répercussion énorme sur l’ensemble de la communauté chrétienne. Si une personne est accusée, elle n’est pas seule à en payer le prix. Toute sa famille, ses proches et sa communauté voient leur sécurité physique menacée Ils sont visés par des soulèvements de foules en délire qui s’en prennent à eux, vandalisent leurs biens et les lynchent. La Commission Justice et Paix joue aussi un rôle important dans ces cas-là puisque nous essayons de reloger ces gens qui perdent tout.