Les touchantes confidences de Vianney sur sa paternité

Vianney est aussi le beau-père de la fille de sa compagne Catherine Robert. "J'ai quand même passé longtemps avec cette petite fille, je l'ai vue grandir et même si ce n'était pas ma fille, je l'ai traitée souvent comme ma fille". C'est d’ailleurs à cette fille, âgée aujourd’hui de 8 ans, qu'il a dédié sa célèbre chanson Beau-papa. Père et beau-père attentif et à l’écoute, Vianney rappelle souvent à son fils et à sa belle-fille la chance qu’ils ont d’avoir "une famille qui s'aime, équilibrée et qui ne manque de rien". Et s’il y a bien une chose pour laquelle il est prêt à être "relou", c’est bien le fait qu’ils ne l’oublient pas. "Ma mission, c'est qu'ils aient conscience de ça".