Un joli témoignage de solidarité et de fraternité. Au collège privé saint-Joseph de Satillieu, commune située près d’Annonay, dans le nord de l’Ardèche, Sonia Dos Santos, professeur d'espagnol, et ses 180 élèves de 5ème, 4ème et 3ème ont décidé de se mobiliser pour venir en aide aux victimes des inondations à Valence fin octobre et plus particulièrement aux élèves du collège de la Sénia à Paiporta, dans la région de Valence, qui ne sont toujours pas retournés en cours. Cagnotte en ligne, dessins, lettres, ils ont su faire preuve de débrouillardise et de créativité pour témoigner de leur soutien.