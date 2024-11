Ces miracles de l’amour du prochain vus à Valence

Plus d'une semaine après les inondations meurtrières de Valence, en Espagne, le bilan est lourd : au moins 217 personnes sont décédées, des infrastructures et des moyens de subsistance détruits et de nombreuses personnes privées de toits. À celles et ceux qui se demandent où est Dieu dans cette catastrophe ? Jésus répond : "J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité" (Mt 25, 35-36). Jésus est dans chaque victime de ces terribles crues qui ont causé beaucoup de douleurs le 29 octobre mais en même temps ont fait ressortir le meilleur de l'homme. En une journée, ils ont levé les yeux et se sont regardés. Certes, DANA a provoqué un grand désastre mais aussi un véritable élan de solidarité. Florilège de celles et ceux qui œuvrent actuellement en Espagne et se donnent jusqu’à l’épuisement pour aider leur prochain.