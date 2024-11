Le “diacre Elvis” s’est mis au service du vrai King !

Malgré une carrière bien remplie, Anthony a néanmoins ressenti un appel plus grand, celui du diaconat. S’il sert son public avec la musique, il a envie de servir Dieu. "C'était lors d'une messe de première communion. Je jouais de la musique pour l'office. Le prêtre, le père Tom, a parlé des vocations diaconales lors de son homélie . Cela m'a ouvert les yeux. Je n'avais jamais réalisé qu'en tant qu'homme marié, je pouvais encore faire partie du clergé", assure-t-il. L’appel est lancé. Le compositeur est ordonné en 2011. Désormais, sous ses airs d’Elvis Presley, Anthony amène Dieu au cœur des gens à travers la musique et son service diaconal. Très apprécié de ses paroissiens pour sa gentillesse et sa générosité, le but du "diacre Elvis" est d’apporter de la consolation et servir sa communauté. Avec son fils, il donne des concerts pour sa paroisse, ainsi que pour diverses œuvres caritatives et ecclésiastiques. Anthony Liguori se dit inspiré d’Elvis Presley dont il loue la gentillesse et la générosité qu’il partageait de son vivant. Si Un point commun les réunit dans leur réussite, c’est bien le Christ.