La morale n’a plus la cote, c’est bien dommage

La morale fait partie de nos vies, tous les jours. Elle est au cœur de l’agir et de l’être humain. Aujourd’hui, on lui préfère le mot "valeurs", ou le mot "éthique" mis à toutes les sauces. L’éthique semble plus facile d’accès, peut-être plus facilement choisie, moins pénible, moins moralisatrice, plus fluctuante et surtout plus "horizontale", imaginée par et pour l’homme. Alors qu’on sent bien qu’il y a quelque chose de plus transcendant dans la morale, quelque chose qui nous dépasse, qui ne vient pas complètement de nous, qui est plus "établie" et qu’on peut ressentir comme subie.