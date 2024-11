Comment « entrer dans une cathédrale » ?

Lorsque l’on chemine vers les portes la cathédrale, il faut avoir conscience que tout ce que nos yeux ont déjà pu voir sur les façades, dès le parvis. En entrant dans Notre-Dame, le pèlerin est déjà très riche de tout cela. Il n’est pas sans bagage et peut désormais accéder au lieu sacré. L’extérieur est une préparation, a une expérience plus intérieure. Entrer dans la cathédrale, c’est accéder à un degré plus profond. Pourquoi une nef avec ses voûtes qui ressemblent à une forêt ? En traversant la nef on traverse la forêt qui incarne l’ombre pour aller vers la lumière qu’est le chœur. Chœur qui est d’ailleurs orienté du côté du soleil qui se lève… C'est beau de songer à cela lorsqu'on entre dans Notre-Dame ! "Qu’est-ce que Dieu ? Il est tout à la fois longueur, largeur, hauteur et profondeur", disait saint Bernard de Clairvaux. Quand on est dans un bâtiment comme Notre-Dame de Paris, cette phrase de saint Bernard prend tout son sens. Elle reflète dans ses murs et ses proportions tout ce qu’on a voulu insuffler de divin. Les bâtisseurs de Notre-Dame n’ont pas vu le bâtiment construit. Mais ils l’ont construit pour nous donner ce message.