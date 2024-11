Il est à notre recherche le Dieu de la Rencontre !

Or la révélation chrétienne proclame un Dieu qui vient à notre rencontre. Dieu n’est pas une force anonyme, une énergie aveugle et froide, ni un grand Tout fusionnel mais Il est un être relationnel, un être qui aime, le Dieu de la rencontre. Dans le récit de la Genèse, après la violation de l’interdit fondateur, les premiers mots que Dieu adresse à Adam sont une question : "Où es-tu ?" Ces trois mots sont d’une importance décisive et ils éclairent toute l’Histoire sainte : Dieu se met en quête de l’homme et, inlassablement, il part à sa recherche, à sa rencontre. Et si Dieu part ainsi à la rencontre de l’homme, ce n’est pas dans un geste second et accessoire ; c’est l’être même de Dieu qui se révèle dans cette quête. Pour le dire autrement, il n’est pas contre-nature pour Dieu de partir à la rencontre de l’homme, précisément parce que Dieu est Rencontre. Il n’est même que cela !