La certitude du cœur

L’autre jour, un ami me conseillait de regarder une interview du cinéaste Claude Lelouch sur une chaîne de télévision qui fait, comme beaucoup d’autres, son miel de l’anxiété populaire entretenue à grand renfort de plateaux où chacun voit pour demain la fin d’un monde. Disons-le d’emblée, je n’ai jamais eu de fascination pour le cinéma de ce réalisateur et je n’ai donc jamais cherché à l’écouter particulièrement. Aux premières minutes du dialogue avec l’animateur, je ne regrettais pas mon manque de curiosité à son égard : banalités, grossièretés avec des propos faussement légers sur les femmes et en tous points accablants de vulgarité... Et tout d’un coup, il y eut comme une petite flamme : interrogé sur la montée de l’antisémitisme, le voici qui se met à parler de pardon. Lui le fils d’un juif et d’une catholique, d’une voix toujours douce, refuse la surenchère et la posture victimaire. Il dit qu’il faut dépasser la loi du talion qui ne mène à rien qu’à un aveuglement des combattants après qu’ils se soient arrachés mutuellement leurs yeux...