Le secret pour avoir un foyer heureux

Ce n’est pas la maison en elle-même, ni sa structure ni sa décoration qui rendent un foyer chaleureux mais ceux qui y habitent. Car c’est au sein de la famille que se transmet et se maintient la chaleur pour faire de cet espace un lieu sûr. Le célèbre écrivain G.K. Chesterton a consacré plusieurs de ses écrits à la famille, à l’amour, au travail et au foyer. Dans l’un de ses textes, il a confié qu’il n’y avait pas de meilleur endroit au monde que chez soi, ajoutant que "de toutes les idées modernes engendrées par la richesse, la pire de toutes est l’idée que la vie familiale est monotone". Il explique ainsi comment l'ère moderne a fait croire au monde que le foyer est un lieu ennuyeux et n'en vaut pas la peine. Une idée, qui selon lui, abîme l’image d’une maison chaleureuse au profit des solutions plus faciles et des moyens plus stimulants en dehors de la famille et du foyer.