Depuis trois ans, l’Archange Gabriel n’était plus visible aux yeux des Lillois. Cette figure emblématique, mesurant 2,76 mètres, veille sur la ville depuis 124 ans depuis les toits de la cathédrale. Mais à l’automne 2021, la statue menaçait de s’envoler et demandait d’être restaurée. Le Diocèse de Lille l’a confiée à la société familiale Battais Couverture, qui a mis au jour de fabuleux détails tels que la chromie de la statue, la finesse des traits du visage ainsi que les détails de son faîtage. Tourné vers la Terre Sainte, l’Archange Gabriel, depuis l’Annonciation, est le porteur de la Bonne nouvelle, et est désormais prêt à reprendre sa vigie au-dessus de Lille.